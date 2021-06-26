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العثور على جثة شخص داخل منزله فى الغربية

السبت، 26 يونيو 2021 03:49 م
العثور على جثة شخص داخل منزله فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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عثر أهالى شارع عبد المعطى بمدينة زفتى فى محافظة الغربية صباح اليوم السبت، على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره "مريض نفسى" فى حالة تعفن داخل منزله، وعلى الفور تم إخطار قسم شرطة زفتى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتى، بورود بلاغ من أهالى شارع عبد المعطى بمنتصف المدينة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية والتى يسكنها شخص فى العقد الرابع من عمره يدعى " حسين ش "، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث القسم.

وتبين العثور على جثة صاحب الشقة السكنية فى حالة تعفن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام وإخطار النيابة العامة التى آمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

 


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