اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات المغربية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ54 شخصا

السبت، 26 يونيو 2021 09:12 م
السلطات المغربية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ54 شخصا هجرة غير شرعية
أ ش أ

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تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمنطقة سيدي إفني الساحلية اليوم السبت، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لنحو 54 شخصا بينهم نساء وأطفال جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
 
وأفاد بيان لسلطات الأمن المغربي بأن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط المهاجرين الذين كانوا على متن قارب مطاطي، وإنقاذهم جميعا من الغرق بعرض سواحل المحيط الأطلسي بين منطقتي كلميم وسيدي إفني.
 
وقامت النيابة العامة المختصة، بإحالتهم إلى مراكز الإيواء في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، وأمرت بفتح التحقيقات بهدف تحديد الجهات وراء تنظيم هذه الأنشطة الممنوعة.

السلطات المغربية

هجرة غير شرعية

المغرب

الهجرة في المغرب

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