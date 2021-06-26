جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر بناة الطرق في أفريقيا لعام 2021، والذي نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، وأقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، برعاية رئيس بنك التنمية الأفريقي الدكتور أكينومي أديسينا، وتسلم سفير نيجيريا لدى كوت ديفوار مارتن أدامو الجائزة نيابة عن الرئيس النيجيري.



وأشادت اللجنة بما قامت به نيجيريا من أجل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كوفيد -19، والذي يتطلب توزيعه الاستخدام الأمثل للطرق ووسائل النقل، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأزمة الصحية، واصلت نيجيريا أعمال الطرق والنقل الرئيسية، لا سيما في مجال النقل بالسكك الحديدية.



وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على نفس الجائزة عام 2020، واتخذ مؤتمر بناة الطرق في أفريقيا هذا العام عنوانا هو: "الطرق والمواصلات من أجل الصحة: الإجراءات والإنجازات لمواجهة التحديات في أفريقيا".



وأشار البنك الأفريقي، إلى أن فوز الرئيس السيسي العام الماضي بالجائزة جاء عرفانا بجهوده لتحسين جودة الحياة للشعب المصري.



وقال جورج أوريدو المتحدث باسم لجنة اختيار الفائزين - حينها - إن الأعمال التي أشرف عليها الرئيس السيسي بنفسه واستحق عنها نيله لهذه الجائزة شملت مشروعات في القاهرة؛ مثل مترو مصر الجديدة، ومحور روض الفرج المعلق فوق نهر النيل.



واستلهمت هذه الجائزة من باباكار ندياي الذي كان رئيسا للبنك من عام 1985 إلى عام 1995، وفي كل عام تقوم لجنة اختيار بناة الطرق في أفريقيا بتقييم المشروعات الطموحة والملموسة والتي لها تأثير حقيقي على حركة السكان.



وتضم لجنة التحكيم لاختيار الفائزين بالجائزة ممثلين لوسائل الإعلام من خمس مناطق بالقارة الأفريقية، والذين يرصدون التقارير الإعلامية وآراء الخبراء حول شبكات الطرق والتنقل والتنمية المستدامة.



وينظم مؤتمر أفريقيا لمنشئي الطرق، ممثلون لمنصة معلومات حول البنية التحتية والطرق في أفريقيا، ومنظمة البنية التحتية والتمويل في أفريقيا، وشبكة الصحفيين الأفارقة المتخصصين في البنية التحتية للطرق (MIFA)، وتتكون لجنة الاختيار من ممثلين لوسائل الإعلام من مناطق القارة الخمس، والتي تستند لما تذكره وسائل الإعلام وتقارير الخبراء حول القضايا المتعلقة بالطرق والنقل والتنمية المستدامة.