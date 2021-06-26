الرئيس الجزائرى يبدأ المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة

الجزائر /أ ش أ/

بدأ الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب استقالة حكومة عبد العزيز جراد يوم الخميس الماضي.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم - أن الرئيس تبون استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى السيد أبو الفضل بعجى برفقة أعضاء من المكتب السياسى للحزب الذى فاز بأغلبية المقاعد فى الانتخابات التشريعية (98 مقعدا).

كما استقبل الرئيس تبون وفدا عن ممثلى المستقلين، يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات ، يضم كلا من على مونسي، والساكر بري، وعبدالحميد بلكحل، وبن عودة بطاهر الحاج، وعبد القادر قوري، وفاطمة بيدة.

وفازت القوائم المستقلة بالمركز الثانى فى الانتخابات التشريعية بعد حصولها على 84 مقعدا.

حضر الاستقبال كل من: نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.