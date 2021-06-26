الداخلية تضبط هيروين وحشيش بـ 27 مليون جنيه في وكر تصنيع مخدرات.. صور

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى تصنيع وترويج مخدر الهيروين، وبحوزتهم 52 كيلو جرام من مخدر الهيروين و15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، تقدر بحوالى 27 مليون جنيه، كان ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته، وترويجه على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية، حيث ضم التشكيل 5 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية والشرقية والقاهرة .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومشاركة مديريتى أمن القاهرة والإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم، وبحيازتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 50 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين معدة للترويج وزنت 2 كيلو جرام و 150 طربة من مخدر الحشيش، وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من 15 كيلو جرام .

وضبطت رجال الشرطة كمية من مخدر الآيس، وكمية من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين، والأدوات والآلات المستخدمة فى عملية الخلط والتعبئة، ومبالغ مالية، و6 سيارات و9 هواتف محمولة .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 27٫000٫000 – سبعة وعشرون مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



المتهمين المتهمين



المضبوطات المضبوطات