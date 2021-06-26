التموين: صرف السلع التموينية بنسبة 98% وبدء صرف استعاضات يوليو غدا

كتب ـ مدحت وهبة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من شركتى الجملة (العامة ـ المصرية)، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 98%، وقال التقرير الوارد، إن نسب ضخ السلع التموينية بالنسبة للسلع الاستراتيجية تصل إلى 3000 طن يوميًا من سلعة الزيت.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى أن تلك الكمية مناصفةً بين العبوات زنة 800 ملل جرام والتى تصرف على بطاقة الدعم بـ 17 جنيهًا والعبوة زنة "واحد" لتر والتى تصرف على بطاقة الدعم بـ 21 جنيهًا، وأضاف التقرير الوارد من شركتى الجملة إلى أنه يتم ضخ ما يقارب الـ 4 آلاف طن سكر يومياً وحوالى 1000 طن أرز و 1000 طن مكرونة.

من ناحية أخرى، أكد رؤساء شركتى الجملة (العامة ـ المصرية) أن عمليات الجرد التى تتم بمخازنها التى تصل إلى 1500 مخزن لن تؤثر على صرف استعاضات التجار من السلع، وأشار إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تشمل الاستمرار فى عمليات صرف السلع التموينية لبدالى التموين ومنافذ جمعيتى طبقا لما هو مقرر سابقاً، وأكد رؤساء الشركتين ان صرف استعاضات الشهر القادم سوف تبدء غداً، مشيرين إلى ان توجيهات الدكتور على المصيلحى هى ضرورة الالتزام بضخ سلع بجودة عالية للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم كالسكر والأرز و الزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنات والدقيق إضافة إلى الكثير من السلع الاخرى التى يحتاجها المواطن.