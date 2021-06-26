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التعليم العالى: نهتم بالتعاون مع الشركات الألمانية للتطوير وتبادل المعرفة

السبت، 26 يونيو 2021 12:38 ص
التعليم العالى: نهتم بالتعاون مع الشركات الألمانية للتطوير وتبادل المعرفة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن دعم تحالفات الثورة الصناعية الرابعة بلغ تكلفته 100 مليون جنيه، مضيفا أن الوزارة تهتم بالتعاون مع الشركات الألمانية من أجل التطوير والإبداع وتبادل المعرفة، مؤكدا أن هناك تقدما مصريا غير مسبوق فى البحث العلمى، ومصر تقلدت المرتبة 30 على مستوى العالم فى النشر الدولى للبحوث العلمية.  
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة إكستر نيوز، أن هناك اتفاقية بين الوزارة والشركات الألمانية لدمج مفاهيم التحول الصناعى والرقمنة فى المناهج الحالية للجامعات التكنولوجية لتأهيل كوادر من الفنيين والمهندسين لتطوير التصنيع فى مصر، لافتا إلى أن العلميين يعلمون أهمية نشر البحث العالمى فى المجلات العلمية، وهناك تخصصات حديثة، كمثل النانو تكنولوجى، وتصدرت مصر رقم الـ17 على العالم به. 
 
وتابع أن الهدف من التعاون العالمي تنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفنى والإلكترونيات المتقدمة والتحول الرقمى، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة التي تسعي لها الدولة لمصرية في جميع مؤسسات، مضيفا أن البحث العالمى فى مصر تقدم كثير ولدينا هذا العام 32 بحثا علميا خلاف ما كان فى عام 2014 كان 15 بحثا علميا فقط، لافتا إلى أن الأكاديمية البحث العالمى قدمت 20 مليون جنيه لتدريب المهندسين على الرقمنة وصناعة الجيل الرابع.

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