اصنع السعادة فى 6 خطوات حال شعورك بالوحدة.. خذ "بريك" من مواقع التواصل

كتبت مروة هريدى

يحب بعض الناس قضاء الوقت مع أنفسهم، بينما بالنسبة للآخرين هي المهمة الأكثر رعبًا، حيث أنهم يكرهون كل لحظة يقضونها في المنزل بمفردهم وغالبًا ما يبحثون عن طرق لتجنب مثل هذه المواقف، وبصرف النظر عن رأيك فى الوحدة، فهي فرصة للتعرف على نفسك بشكل أفضل وتحسين صحتك العقلية، وبناء علاقة جيدة مع نفسك، ووفقًا لتقرير منشور بموقع "تايمز أوف انديا"، فإن هناك 6 طرق فعالة لتحقيق السعادة لنفسك عندما تكون وحيدًا.

1- تعلم شيئا جديدا

يكره معظم الناس أن يكونوا بمفردهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون في هذا الوقن، لذلك فإن أفضل طريقة لقضاء وقتك هي الانخراط في نشاط جديد أو ممارسة هواية مثل القراءة أو الرسم أو الرقص، خصص وقتًا للأشياء التي تحبها وتستمتع بها.

2- تجنب مقارنة نفسك بالآخرين

المقارنة هي أحد أسباب التعاسة وتؤدى بك إلى الشعور بخيبة الأمل، عليك أن تقتنع بأن كل فرد مختلف ولديه معارك مختلفة فى الحياة، ونشر الآخرين صور سعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني أنهم سعداء حقًا، لذلك حاول ألا تقارن نفسك بأحد.

3- خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي

زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق والتوتر، لذلك إذا كنت تنوي البقاء سعيدًا وقضاء بعض الوقت الجيد مع نفسك، خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي من وقت لآخر.

4- دلل نفسك

إعطاء الوقت لنفسك وتدليلها يمكن أن يساعد على الاسترخاء وتجديد شبابك، حيث يعد أخذ فترات راحة من وقت لآخر من أعمالك من أفضل الطرق للبقاء سعيدًا.

5- حافظ على نشاطك

غالبًا ما نقلل من أهمية ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، ولكنها من الأنشطة المهمة التي تساعدك على البقاء سعيدًا وصحيًا، حيث تساعد ممارسة الرياضة على إفراز الإندورفين وهى الناقلات العصبية في عقلك التي يمكن أن تجعلك تشعر بالسعادة.

6- اقضِ بعض الوقت مع الطبيعة

قد يبدو هذا خياليًا بعض الشيء، ولكن يمكن تحقيقه بأبسط الطرق من خلال التنزه في الحديقة أو القيام برحلة طويلة للاسترخاء، حيث يساعد قضاء بعض الوقت مع الطبيعة في تحسين أعراض الاكتئاب وخفض ضغط الدم ومنحك شعورًا بالرضا والسعادة.