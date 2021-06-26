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استخراج 3 جثامين ضحايا من أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

السبت، 26 يونيو 2021 12:08 ص
استخراج 3 جثامين ضحايا من أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار العقار المنهار بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، في انتشال ثلاث جثامين ضحايا من أسفل أنقاض العقار المنهار  كائن بـ13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين، الذي سقط ظهر اليوم.

 

كما تجري قوات الحماية المدنية بالإسكندرية الآن البحث عن الجثة الرابعة والأخيرة، أسفل العقار المنهار، وسط تواجد كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

 

وكان قد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد انهيار عقار قديم كائن بـ13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

 

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث، وذلك للاطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، وهدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

 

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

 

وأكد أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

 

وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

 


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