اليوم السابع
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أكبر مشتل حكومى بـ"أزهر أسيوط".. يضم 2000 نوع من نباتات الزينة والعطرية والطبية

السبت، 26 يونيو 2021 02:38 م
أكبر مشتل حكومى بـ"أزهر أسيوط".. يضم 2000 نوع من نباتات الزينة والعطرية والطبية أكبر مشتل حكومى ب أزهر أسيوط
أسيوط -هيثم البدري

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أجرى "اليوم السابع" جولة فى واحد من أكبر المشاتل الحكومية والمخصص لعرض وبيع نباتات ومنتجات مركز البحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث يوجد أكثر من 2000 نوع من النباتات بأنواعها، من شتلات وأشجار وفاكهة وأشجار خشبية وزينة، ونباتات الزينة ونباتات طبية وعطرية ونباتات ظل وزهور وشتلات وأسماك وعصافير زينة وغيرها من النباتات.
 
وقال حسن سيد عبد العال مدير إدارة المشتل، أن هذا المشتل واحد من أكبر المعارض والمشاتل الحكومية الموجودة داخل محافظة أسيوط، ولا يعتبر معرض فقط بل معرض وإنتاج حيث أن هناك مساحة مخصصة للزراعة والإنتاج داخل الجامعة ويضم أكثر من 2000 نوع من أشجار الزينة ،وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والنباتات النادرة مثل أشجار الست المستحية واللافندر، والكنا، والروزمارى والصبار بأنواعه والورد البلدى والياسمين، وسرو الليمون وهو يأخذ اللون الأصفر لليمون ورائحته الجميلة، والجازونيا، والشارانيا، والجازانيا، والعطر البلدى، والياسمين البلدى ومن الفاكهة يوجد أكثر من 50 نوعا مختلف، وهى متوافرة بكل أنواعها وبأسعار رمزية للمواطنين.

 

المشتل بجامعة الأزهر
المشتل بجامعة الأزهر

 

مدير المشتل
مدير المشتل

 

مراسل اليوم السابع داخل المشتل
مراسل اليوم السابع داخل المشتل

 

 

 


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مشتل جامعة الأزهر

كلية الزراعة بأسيوط

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