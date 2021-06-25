مطار مطروح الدولى يستقبل ثالث طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان.. صور

مطروح - حسن مشالى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الجمعة، وللأسبوع الثانى على التوالي، ثالث طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان.

وأضاف محافظ مطروح، أن الطائرة تحمل على متنها 132 سائحا، في إطار تدفق السياحة الخارجية على محافظة مطروح مع ما تتمتع به من شهرة سياحية عالمية، وتستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة في إطار بدء موسم الصيف السياحى بالمحافظة مع أعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

وكان استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، يوم الجمعة الماضى، رحلة طيران شارتر، لأول فوج سياحى قادم من دولة كازاخستان، على متنها 187 سائحاً، وذلك وسط حفاوة وترحيب واستقبال الفوج فى المطار بالزى الفرعونى والورود.

وأنهى مسئولو المطار إجراءات وصول السياح بسهولة ويسر تام، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بمطروح.

ونظم مكتب وزارة السياحة بمطروح وإدارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة، حفل الترحيب والاستقبال بالزى الفرعونى والورود، مع إهداء البروشورات السياحية لأهم المعالم السياحية والاثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الاجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابه.