مصرع موظفة بأقراص السوس بمركز البدارى فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

لقت موظفة مصرعها بعد أن تناولت أقراص السوس بمركز البدارى بسبب خلافات عائلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بورود بلاغ بوصول موظفة جثة هامدة لمستشفى البدارى المركزى بعد تناولها أقراص السوس السامة.

وبالانتقال لمستشفى البدارى المركزى تبين مصرع ل. م 28 سنة بعد تناول أقراص الحبة "السوس"، وأشارت التحريات الأولية التى أجراها ضباط المباحث إلى أن خلافات عائلية ومشكلات اسرية وراء تناولها لهذه الحبوب.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى لحين العرض على النيابة والتصريح بالدفن بعد استخراج تقرير الطب الشرعى وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.