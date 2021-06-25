مجلس مدينة العريش ومتطوعون ينفذون حملة تنظيف للشاطئ

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت مجموعة من شباب شمال سيناء ، من حملة لتنظيف الشاطئ فى مبادرة مجتمعية أطلقتها جمعيات أهلية تحت إشراف مجلس مدينة العريش .

وأعلن مجلس مدينة العريش أن "ماجد محمد أحمد"، رئيس مجلس مدينة العريش وجه بدفع الجهاز التنفيذي متمثل في إدارة الأزمات والعلاقات العامة وتحسين البيئة والمتابعة بإشراف رئاسة حي الساحل لتنفيذ ومتابعة وتذليل عمل الشباب أثناء قيامهم بتنفيذ حملة النظافة على الشاطئ .

وأوضح البيان أن الحملة شارك فيها شباب يمثلون منظمات المجتمع المدني بشبابها الواعد ممثله في 4 جمعيات أهلية ومديرية الشباب والرياضة ومجلس المدينة.

يذكر أنه سبق وشهدت شواطئ العريش عددا من المبادرات التطوعية لنظافة الشاطئ بمناطق الريسة والمساعيد خلالها قام شباب بجهود تطوعية بأعمال النظافة.