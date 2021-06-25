مايك بنس: سأظل فخورا دائما بدورى فى تأكيد فوز بايدن بالرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مايك بنس، ناب الرئيس الأمريكى السابق، قد ألقى خطابا أمس الخميس وصل فيه إلى مرحلة غير مسبوقة من قبل من التوبيخ العلنى لمحاولات دونالد ترامب لقلب هزيمته فى الانتخابات الرئاسية العام الماضى، وقال أنه سيفخر دائما بالقيام بدوره بتأكيد فوز جو بايدن.

وكان الكونجرس الأمريكى برئاسة بنس لمجلس الشيوخ قد أكد نتيحة الانتخابات فى الساعات الأولى من السابع من يناير بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول فى اليوم السابق من قبل أنصار ترامب فى محاولة لعرقلة تأكيد فوز بايدن.

وقال بنس فى خطابه فى كالفورنيا: سأظل داما فخورا بالقيام بدورنا فى هذا اليوم المأسوى بإعادة انعقاد الكونجرس والقيام بواجبنا بموبموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة.

وتابع قائلا أن نائب الرئيس ليس لديه صلاحيات رئاسية للإطاحة بنتائج انتخابات رئاسية تم تقديمها للكونجرس الأمريكى من قبل.

وناقض بنس من وصفهم "بالموجودين فى حزبنا" الذين قال إنهم يعتقدون أن أى شخص يمكنه اختيار الرئيس دون أن يذكر ترامب مباشرة. وقال بنس أن الحقيقى هى أنه لا يوجد تقريبا فكرة غير أمريكية أكثر من فكرة أن أى شخص يمكنه اختيار الرئيس الأمريكى.

ووصف بنس اقتحام الكونجرس بانه يوم مظلم فى تاريخ مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة. وبعد ذلك تم اعتقال 500 شخص فى أكبر تحقيق أمريكى يجرى منذ هجمات سبتمبر الإرهابية.