مأساة في منشأة القناطر.. مهندس حاول إنقاذ شقيقته فغرق معها فى النيل

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث مناظرة لجثة شاب وشقيقته الصغرى، عقب انتشالهما من نهر النيل بعد تعرضهما للغرق، وأشارت أقوال شهود العيان، إلى أن الشاب وشقيقته خلال التنزه تعرضت الفتاة البالغة من العمر 13 سنة للغرق، وحاول شقيقها إنقاذها إلا أنه تعرض للغرق أيضا.

واستدعى رجال المباحث أفراد أسرة الشاب وشقيقته، ولم يشتبها في وفاتهما جنائيا، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، تم استلام الجثتين وتشييع جنازتيهما.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة مهندس شاب وشقيقته، لقيت مصرعهما غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، اليوم الجمعة، حيث تم العثور على جثة الشاب، ثم تم العثور على جثة شقيقته عقب ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، بقرية أم دينار.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تعرض مهندس شاب وشقيقته للغرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.