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شكرى يبحث مع مسؤول صينى ملف سد النهضة وتصنيع لقاح كورونا في مصر

الجمعة، 25 يونيو 2021 05:06 م
شكرى يبحث مع مسؤول صينى ملف سد النهضة وتصنيع لقاح كورونا في مصر وزير الخارجية سامح شكري
كتب أحمد جمعة

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تباحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيًا، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.
 
 
 
وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر. 
 
 
 
كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.
 
 
 
من جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.

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