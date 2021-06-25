حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وعملات أجنبية مقلدة في الساحل 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل، بحبس عاطل "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة وعملات أجنبية مقلدة، قبل ترويجها على عملائه في دائرة قسم الساحل، كما طلبت النيابة سرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث تمكنوا من ضبط (عاطل – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو - هاتف محمول - مبلغ مالى – مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدين").

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعملات المقلدة بقصد ترويجها، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.