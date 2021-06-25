اليوم السابع
Ads
السبت، 26 يونيو 2021 03:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جهاز صاعق "كورونا" يثير الجدل فى بريطانيا.. وسلطات رقابية تحظر إعلانه

الجمعة، 25 يونيو 2021 05:30 م
جهاز صاعق "كورونا" يثير الجدل فى بريطانيا.. وسلطات رقابية تحظر إعلانه فيروس كورونا _ أرشيفية
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار جهاز جديد، زعم منتجوه أنه قادر على قتل فيروس كورونا، جدلا واسعا فى بريطانيا، إذ يعمل الجهاز عبر تقنية شفط الهواء، فيما يستخدم الأشعة فوق البنفسجية وغاز الأوزون فى تنقيته.

وكشفت الشركة المنتجة للجهاز، أن جهازها، يبلغ سعره 570 جنيها إسترلينيا "نحو 800 دولار" ويعمل على تنقية الهواء من كورونا ويدمر خلايا فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفى المقابل، قررت السلطات البريطانية، المعنية بالرقابة على الإعلانات، حظر الإعلان، مشيرة إلى أن ادعاءات الشركة بقدرته على قتل الفيروس "مضللة ولا يمكن تأكيدها".

وأكدت سلطة الرقابة أن الجهاز ظهر فى إعلان على موقع تابع للشركة المنتجة وليس له علاقة بسلطة الرعاية الصحية فى البلاد.

ودعا قرار سلطة الرقابة، الشركة المنتجة للرد على رأى الشركة، وأكدت أن جهازها قادر على الفتك بفيروس كورونا، زاعمة أنه خضع لاختبارات وتجارب فى مختبرات مستقلة، مبرزة تقارير تدعم ما ذهبت إليه.

واعتمدت سلطة الرقابة على استشارة خبراء، الذين أكدوا أن عمل أجهزة من هذا النوع يعتمد على بيانات تم الحصول عليها فى ظروف مثالية، وأن أداءها فى ظروف الحياة الواقعية سيكون مختلفا على الأغلب.


صاعق كورونا

كورونا

جهاز صاعق كورونا

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لحظة لم شمل توأمين 92 عاما فى بريطانيا بعد فراق عام بسبب كورونا .. فيديو

الخميس، 24 يونيو 2021 01:00 م

المملكة المتحدة تسجل أكثر من 16 ألف إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس، 24 يونيو 2021 06:00 ص

تايوان تمدد حالة التأهب إلى يوليو ضمن تدابير مكافحة "كورونا"

الخميس، 24 يونيو 2021 04:00 ص

فرنسا تضيف روسيا إلى "القائمة الحمراء" بسبب فيروس كورونا

الخميس، 24 يونيو 2021 12:00 ص

الجارديان: تحذير من زيادة مرضى كورونا المحتاجين لأجهزة تنفس بمستشفيات بريطانيا

الأربعاء، 23 يونيو 2021 09:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة