المفتى: حسن البنا وسيد قطب يتحملان مسئولية زعزعة استقرار الدول وقتل الناس

كتب لؤى على

واصل الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- تفكيك الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية، خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، حيث دار اللقاء حول استعراض وتفنيد شهادة أحد دعاة السلفية فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية داعش إمبابة" وتحليل مضامينها وأغراضها.

وخلال اللقاء فند مفتى الجمهورية فكرة "الحاكمية" التى أسس لها سيد قطب ومنه أخذت الجماعات الإرهابية وقادتها على مستوى العالم، موضحًا نظرة "سيد قطب" لفكرة الحاكمية التى تقول أن المجتمعات فى جاهلية أشد منها فى وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الجاهلية تحتاج أن تزال من وجهة نظر سيد قطب، حيث يرى أن الإسلام ليس حاكمًا فى هذه الحالة باعتباره شريعة إلهية جاءت من عند الله، وبناء على ذلك طرحت فكرة الحاكمية على نحو كبير.

وأكد المفتى أن الدعوة لفكرة الحاكمية ما زالت موجودة بأسماء أخرى، مثل الدعوة إلى إيجاد النص الإلهى مرة ثانية، والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على اعتبار أنها غائبة فى المجتمع بحسب زعم الجماعات الإرهابية، قائلًا: "هذا كله كلام ملتبس وغير واقعي".

ولفت المفتى النظر إلى أن الجماعات الإرهابية تدعو إلى تطبيق الشريعة، بينما الشريعة موجودة فى الواقع فى الممارسات العبادية، والممارسات الأخلاقية والإيمانية بين الناس، وفى إطارنا القانونى أيضًا، مشيًرا إلى أن المسألة ليست مسألة مخالفة، بل هناك خطأ فى عرضها، فلا يمكن أن ينكر أحد أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وأن التشريع لله وأن النص الكريم لله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم نفسه هو الذى يتحدث ويقول: {شرع لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ}، موضحًا أن تطبيق النص فى حياتنا يحتاج إلى توافر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع التى تجعل هذا الحكم الشرعى يطبق، وعلى سبيل المثال: لو أن إنسانًا ارتكب جريمة من الجرائم كـ السرقة أو القتل، فنحن نحتاج إلى توافر جملة من الأسباب والشروط وانتفاء الموانع للتطبيق، وإن اختل شرط من الشروط لا يطبق الحكم الشرعي.

وفى نفس الإطار قال المفتي: أن تطبيق الحاكمية بالمعنى الذى ذكره سيد قطب بأن كل من لم يطبق فكرة الحاكمية يكون كافرًا هى مسألة غير مطروحة تمامًا فى الفكر الإسلامى والشريعة الإسلامية، وحتى لو تصورنا المخالفة فعلى سبيل المثال المعاصى لا تخرج الإنسان عن الملة، مثلما حاول سيد قطب ترسيخ هذه الفكرة وتكفير كل من ارتكب معصية، ومن ثم فمصطلح الحاكمية بحاجة إلى أن يفهم فهمًا دقيقًا من ناحيتين، الأولى: وهى استناد سيد قطب فى رأيه إلى ثلاث آيات، وهي: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}، حتى الظالمون والكافرون والفاسقون رغم تنوع الأسلوب فالأمر لم يصل لدرجة التكفير.

وأكد أن كل ما استند إليه سيد قطب فى رأيه لترسيخ فكرة "الحاكمية" فى غير موضعه، وإخراج الناس من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر بتأويل غير مبرر وفاسد لم يقل به أحد من علماء الأمة السابقين.

وبشأن الأمر الثانى الذى استند إليه سيد قطب لترسيخ مبدأ "الحاكمية"، قال فضيلة المفتي: لتطبيق النص المنزل من عند الله مجموعة شروط، وانتفاء موانع، لكى نأتى بحكم صحيح موافق لشرع الله عز وجل، مشددًا على أن المسألة تحتاج إلى تبصر لا إلى غوغائية، فهم يقولون حاكمية، وكأن الأمة قد غابت بالفعل عن الشريعة وتحتاج إلى العودة، بل الشريعة موجودة، والحكم بتطبيقه الشرعى القضائى موجود، وقضاؤنا المصرى بتاريخه وتجربته العميقة ضمانة أساسية لتطبيق الحكم القضائى على نحو صحيح، فنحن لا نريد أحكامًا تلقى وإنما نريد أحكامًا محققة ومدققة تطبق صحيح النص القانوني.

كما أجاب المفتى خلال اللقاء عن كيفية تبوء سيد قطب مكانته فى نفوس الجماعات الإرهابية واعتباره مرجعية رغم كونه أديبًا وليس شيخًا معتمدًا، ولم يعرف عنه التزام كامل؟ فقال: أن سيد قطب يحمل طبيعة مركبة على مدار مراحل عمره، فبداية حياته غير منتصف حياته غير نهاية حياته، والمتابع لمسيرته سيلاحظ كافة تحولاته، وأنه لم يكن فقيهًا ولم يكتب إلا خواطر أدبية ولم يحرر أى شيء تحريرًا علميًّا دقيقًا يمكن أن نصفه بفقه يتحرك وليس له دور اجتهادى فى فهم النص الشرعى أو فهم الواقع.

وطالب المفتى بضرورة تضافر الجهود لبيان وتصحيح المسار من هذا الفكر والوباء الذى هو أشد خطرًا فى سريانه من الأوبئة التى نعيشها حماية لشبابنا، مشيرًا إلى أن كل الذين يتبنون هذا الفكر إنما يريدون تحقيق مصالح معينة، من أبرزها المصالح السياسية مثل المجموعات الإرهابية الموجودة الذين يستدلون بكلام قطب مثل "أبو محمد العدنان" الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، وأبو بكر البغدادى الذى سمى نفسه زورًا وبهتانًا خليفة وقال عنه القرضاوي: أنه من الإخوان ومتبنى أفكار سيد قطب. كما يصرح دائمًا أيمن الظواهرى بأن جميع الأفكار التى يعيش عليها التنظيم هى أفكار سيد قطب، فقد أثر فى هذه الجماعات من ناحية التنظيم والعمل، لكن فى الحقيقة عندما نستقرئ ونتتبع الجماعات الإرهابية مجموعة مجموعة سنجد أن الجواب هو سعيهم لمصالح سياسية معينة.

وحمَّل المفتى سيد قطب وحسن البنا، وكلَّ من يتبع هذا الفكر منذ عهدهم إلى الآن مسئولية زعزعة استقرار الدول، والمسئولية أمام الله عن هدم المجتمعات وقتل الناس.

وقال الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: أن دار الإفتاء المصرية لديها منهجية محددة للحكم فى قضايا الإعدام، موضحًا أن تلك المنهجية لا علاقة لها بأى انتماءات، وإنما يحكمها الإطار الشرعى والقانونى، موضحا أن دار الإفتاء لا تلتفت إلى اسم الشخص المحالة قضيته لتأييد حكم الإعدام من عدمه، بل يتم النظر إلى قيد ووصف الجريمة وإدراجها تحت أى باب من الأبواب، حيث يتم تكييفها شرعيًّا، لافتًا إلى أن هذا هو مسلك كل المفتين منذ عهد الشيخ محمد مهدى العباسى، ومن ثم فعلماء الدار فى تجرد تام من هذه المسألة ولا علاقة بالشخص أو انتمائه، وإنما يتم الوقوف عند حجم خطورة الأفكار والجرائم فحسب.

وبشأن شهادة أحد دعاة السلفية فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية داعش إمبابة"، توقف المفتى أمام خطورة تفسيرات فكر الداعية وتأثيره على المتهمين فى القضية، ومنها ما يتعلق بمسألة الكنائس والأضرحة، حيث قال المفتى أن بعض الدعاة يزعمون أن قضية الأضرحة قائمة على الشرك بالله، ولكن المسلمين براء من هذا الأمر، والأضرحة هى أقبية على ولى من أولياء الله الصالحين تتنزل عليه الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وقد حكمنا بمسيرة هذا الشخص من خلال تاريخه المعروف، مؤكدًا أن زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة، ورسول الله قال: "قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، فما بالك عندما يكون من فى القبر ولى، فى هذه الحالة يصبح الاستحباب أكثر من زيارة القبور على وجه العموم.

وتابع المفتي: هم يزعمون أن هناك قضية شرك، والرسول بشرنا بعكس ذلك وقد أراد أن يمحوها من الوجود فأمننا فيما بعد بحديثه الشريف الذى قال فيه: "إنى لا أخشى عليكم الشرك"، كما أن الصحابة جاءوا إلى مصر والشام، والناس من بعدهم بنوا الأضرحة مع وجود المرجعيات العلمية الكبيرة، قائلًا: لو سألت أى إنسان بسيط اليوم: "هل سيدنا الحسين هو من يتقبل دعاءك؟ فسيقول لك: لا.. الله هو المجيب".

وحول مسألة تحريم بناء الكنائس، أكد المفتى أن الليث بن سعد، وهو من أكابر الفقهاء ومعاصر للإمام مالك، كان له دور علمى وآخر اجتماعى، ودوره العلمى يقول لنا بوضوح أنه عند دخول عمرو بن العاص إلى مصر ومحاربته للرومان وقف إلى جواره المسيحيون المصريون واستطاعوا طرد الرومان، كما أعاد الرئيس الأعلى للمسيحيين وقتها، حيث أشار الليث بن سعد إلى أن عدد الكنائس وقتها كان أقل بكثير مما وجدت فى عصر الليث بن سعد أن ذاك، ومن ثم فالكنائس معظمها بُنيت بعد دخول الإسلام.

أما بشأن ما يعرف بمصطلح "الإسلام المصري"، فقال المفتي: أن الإنسان المصرى له سمة خاصة، وكتب عنه "جمال حمدان" فى كتابه "شخصية مصر"، فالمصرى على دوام التاريخ لم نلحظ منه أى فروقات بين شخص وآخر رغم اختلاف المعتقد، ومن ثم فتجربة مصر فريدة ولا بد أن نعمقها ونتمسك بها أكثر.

وحول كيفية اختراق فكر ابن تيمية للمجتمع المصرى، أوضح مفتى الجمهورية أن ابن تيمية له اجتهادات، ولكن فكره واجتهاداته لها سياق زمنى ولا تصلح لأزمنة أخرى؛ لأنه يجب ربطها بواقعها، وأى شخص يأخذ عن فكره لا بد أن يربطه بواقعه وزمانه، ويحقق المصالح من وراء هذا المنهج، والدارسون لشخصية ابن تيمية يقولون هذا الأمر، ومن ثم الأخذ عنه بسلخ الأحكام الفقهية دون النظر إلى الزمان أمر خاطئ.

ولفت المفتى إلى أننا فى القرن الـ 21 نختلف تمامًا فى نظام الأمن والعلاقات الدولية وغيرها، ومن ثم لا يجب تعميم وسحب الأحكام الفقهية على أى واقع أو زمان، وأزمتنا أننا نقف عند هذه الأطروحات التى طرحت دون أن ننظر إلى الزمان والواقع، وهما أمران أساسيان لتكييف الأحكام الفقهية.

وفى نفس السياق أشار المفتى إلى أن نواتج فكر ابن تيمية، تم استغلالها من قِبل الجماعات الإرهابية ونزعها من سياقها التاريخى، مثل فكرة دار الإسلام ودار الحرب، حيث تحدث ابن تيمية عن الطائفة الممتنعة، ولكن الجماعات الإرهابية نظروا لها واستغلوها فى وجود صراع حقيقى بين البشرية لمحاربة القضاة والشرطة على اعتبار امتناعهم عن تنفيذ أحكام الله على عكس الحقيقة.

وقال مفتى الجمهورية: "لا شك أن فكر ابن تيمية قد أثر بصورة سيئة على الأحكام التى أصدرها، والتى استغلت من قبل الجماعات الإرهابية، حيث وجدت فيه ملاذا وفقهًا يمكن أن ترتكن إليه، وهو على خلاف الفكر العام الذى يتبناه كل المسلمين، كما أن بعض أفكاره أسيء فهمها من قِبل مجموعات إرهابية استغلت الدين للوصول إلى أغراضها الخبيثة وليس فكر ابن تيمية فحسب".