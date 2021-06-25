البنتاجون يعلن بقاء 650 جندى بأفغانستان بعد الانسحاب العسكري من البلاد

كتبت: نهال أبو السعود

أفادت وكالة أسوشيتد برس أنه من المتوقع أن يبقى حوالي 650 جندي أمريكي في أفغانستان لتوفير الأمن في السفارة الأمريكية بعد مغادرة القوات العسكرية البلاد في وقت لاحق من هذا الصيف.

أخبر مسؤولون أمريكيون وكالة أسوشييتد برس أن الانسحاب الأمريكي يسير على الطريق الصحيح ليتم الانتهاء منه في الأسبوعين المقبلين مثل هذا الجدول الزمني ، بحلول أو قبل وقت قصير من 4 يوليو.

عادة ما يتم حراسة سفارات الولايات المتحدة من قبل قوة أمنية من مشاة البحرية ، لكن السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي قال للصحفيين إن الأمن في السفارة في كابول "سيكون أبعد مما قد تراه في السفارات العادية".

قال كيربي: "يجب أن تتوقع أنه سيكون أكبر بما يتماشى مع الوضع الأمني ​​في أفغانستان".

يقترب الجيش الأمريكي من نهاية سحب ما يقرب من 3500 جندي متبقي من أفغانستان بعد أمر بايدن في أبريل بإنهاء الصراع المستمر منذ 20 عامًا.

ومع ذلك ، هناك مخاوف من أن طالبان ، بمكاسبها المتسارعة في ساحة المعركة ، قد تتفوق على الحكومة الأفغانية بسرعة بعد انسحاب القوات الأمريكية.

قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تستعد لنقل الأفغان الذين عملوا كمترجمين للدبلوماسيين في كابول إلى دول أخرى أثناء معالجة الطلبات لنقلهم إلى الولايات المتحدة ، لكن التفاصيل والجدول الزمني غير واضح.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان ، عبد الله عبد الله مع الرئيس جو بايدن اليوم في البيت الأبيض وكذلك مع وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاجون.