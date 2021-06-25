الإنقاذ النهرى بالإسكندرية ينتشل جثمان شابين غرقا فى شاطئ بالعجمى

الإسكندرية أسماء على بدر

انتشلت اليوم قوات الإنقاذ النهري وعدد من المتطوعين، جثتي شابين غرقا بشاطئ السلام بالعجمي غرب الإسكندرية، فيما يجري البحث عن الجثة الثالثة بالشاطئ والشواطئ المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بوجود غرقى في شاطئ السلام بالعجمي توجهت سيارات الإسعاف وقوة من قسم الدخيلة ومسئولي شواطئ العجمي لمكان الحادث.

وتبين نزول حسام حسين 24 عاما وغرق، مصطفي عبد الحي مصطفي 12 عاما، محمد حسين 25 سنة جاري البحث عنه، وذلك عقب نزولهم مياه البحر صباح اليوم.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من المتطوعين من انتشال جثتين من البحر، فيما يجري البحث عن الجثة الثالثة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.