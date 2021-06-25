ارتفاع عدد ضحايا حادث الطعن فى ألمانيا إلى 3 قتلى و 6 مصابين.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن ضحايا حادث الطعن في مدينة فورتسبورج ارتفع إلى 3 قتلى و6 مصابين، وقالت الشرطة إنه لم يعد هناك أي خطر على السكان في الوقت الحالي.

وأوضحت الشرطة الألمانية في بيان، أن المناطق في وسط مدينة فورتسبورج لا تزال مغلقة، مشيرة إلى أن هناك العديد من سيارات الإسعاف والعديد من سيارات الشرطة في الشوارع.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أنه تم اعتقال الجاني لاحقا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه، وكتبت الشرطة على تويتر أنه لا مؤشر إلى احتمال وجود مهاجم آخر.

وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في وسط المدينة، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، كما تواجد وزير داخلية بافاريا يواكيم هيرمان في محيط الحادث.



الأهالى يحاولون ضبط الجاني



الشرطة الألمانية في محيط الحادث