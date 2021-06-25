إنقاذ 4 والبحث عن آخرين.. تفاصيل انهيار عقار بالإسكندرية.. فيديو

تواصل الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار بمنطقة العطارين وسط البلد، مكون من أرضى و5 طوابق مأهول بالسكان.

قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص من تحت أنقاض العقار المنهار في العطارين، وجارى البحث عن اثنين آخرين ما زالا تحت الأنقاض وفقا لشهود عيان وأقارب قاطنى العقار المنهار.

وانتقل فريق نيابة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى موقع انهيار عقار مكون من أرضى و5 طوابق مأهول بالسكان، وطالبت نيابة ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة، للوقوف عن أسباب الانهيار.