إصابة شخصين بحادث تصادم سيارتي ميكروباص بالقاهرة الإسكندرية الزراعى في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بمنطقة مزلقان السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، حادث تصادم سيارتي ميكروباص اتجاه بنها، ما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق، وإصابة شخصين جرى نقلهما بالإسعاف لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، بمنطقة مزلقان السفاينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص "رقم 9723 ع ى ط"، وأخر ميكروباص "رقم 9481 ق ى و"، بعد مزلقان السفاينة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن حالتين إصابة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها.

كما تبين اصطدام السيارتين بالنيوجرسى وسط الطريق مما أدى إلى تحريك النيوجرسى فى الطريق المقابل، وتم التحفظ على السيارتين، كما تم استدعاء لودر مجلس المدينة بطوخ لنقل النيوجرسى من الطريق وتم عودة الحركة المرورية مرة أخرى.