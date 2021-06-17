كيف تراجعت واردات مصر من التجمعات الدولية عام 2020.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر

إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 28 مليار دولار عام 2020 مقابل 30 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 6.4٪.

وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1مليار دولار عام 2019 بنسبــة انخفاض قدره 3.5٪.

تجمع الأسكوا بالمركز الثاني، وبلغ إجمالى قيمة الصادرات 8 مليار دولار عام 2020 مقابل 8.4 مليار دولار عام 2019 بنسبـة انخفاض قدره 4.1٪.

مجموعة الكوميسا بلغ إجمالى قيمة الصادرات 2 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8.2٪.

واردات مصر من التجمعات التي تتضمن مصر

29.6 مليار دولار إجمالي واردات مصر من تلك التجمعات عام 2020، مقابل 34.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 13.3%.

وجاءت فى المرتبة الأولى واردات مصر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية، حيـث بلغـت قيمتها 9.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 17.4٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلغ إجمالى قيمـة الواردات 8.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 10.7٪ .

وجاءت فى المرتبة الأخيرة تجمـع الساحل والصحراء حيث بلغ إجمالى قيمة الواردات 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 15.3٪.

التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لا تتضمن مصر

إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 10.5 مليار دولار عام 2020 مقابل 13.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 20.7٪.

جاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 9.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 23.9٪.

تجمع النافتا جاء في المركز الثاني حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 2.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفـاض قدره 21.6٪.

وجاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعة تجمـع الافتا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 150.2 مليون دولار عام 2020 مقابل 37.6 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 299.5٪.

بلغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 33.1 مليار دولار عام 2020 مقابل 35.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 6.7٪.

وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 19.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 20.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8%.

تجمع النافتا في المركز الثاني وبلغ إجمالى قيمـة الواردات 5.4 مليار دولار عام 2020، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 2.2٪.

جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الافتا حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 1.3 مليـار دولار عام 2020 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 13.8٪.