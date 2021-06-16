7 معلومات عن السيارة الكهربائية الجديدة التى سيتم عرضها للجمهور اليوم

كتب عبد الحليم سالم

تعقد وزارة قطاع الأعمال العام مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا لإطلاق السيارة الكهربائية "نصر E70"* التي سيتم إنتاجها بشركة النصر للسيارات بحلول أغسطس 2022، حيث سيتم بدء المشروع باستيراد 500 سيارة من شركة دونج فينج الصينية ويتم تجميعهما فى مصر أولا.

وخلال مؤتمر اليوم بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي سيتم تجريب السيارة وعرضها للجمهور.

تعرف علي التفاصيل

1 - تصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصان ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة.

2 - تمتلك أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

3 وتمتلك مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.

4- سعر السيارة سيصل لنحو 360 ألف جنيه وسيتم تصنيع 50‎%‎ منها محليا واستيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم.

5 - ستقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

6- تقدمت الشركة القابضة بطلب قرض 2 مليار جنيه من البنوك لتأهيل الشركة.

7- تم تحديد عدد من الاماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.