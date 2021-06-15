اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزير التجارة السعودى تعزيز التعاون الاقتصادى

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 06:28 م
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزير التجارة السعودى تعزيز التعاون الاقتصادى جانب من اللقاء
كتب عبد الحليم سالم

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التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.
 
حضر اللقاء أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، وعدد من المستثمرين السعوديين.
 
واستعرض اللقاء، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال الذى أصدرته اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسبل تعزيزها في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل حرص قيادتي البلدين على زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

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