صعود 6 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.74%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.98%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاعي مواد البناء والتجارة والموزعون بنسبة 0.49%.

كما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.25%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.67%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.32%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 436.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.37%، والعرب على 9.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17.8 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.