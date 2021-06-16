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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-6-2021

الأربعاء، 16 يونيو 2021 12:05 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-6-2021 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-6-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا استقرارا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى سجل  4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06  جنيه للشراء.
 
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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