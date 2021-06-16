واصل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-6-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا استقرارا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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