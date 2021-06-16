الإقبال الكبير على مدينة " نور" تتويج لخبرة وتاريخ مجموعة طلعت مصطفى.. تعرف على أسباب تقديم نظم سداد تطبق لأول مرة في مصر

تتواصل معدلات الاقبال الكبيرة على حجز الوحدات السكنية في مشروع "نور"، أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والذي يقع على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وترجع معدلات الاقبال الكبير للشراء في مدينة "نور" إلى السمعة الطيبة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وتاريخها العريق في مجال الاستثمار العقاري ، فالمعروف عنها تسليم الوحدات للحاجزين وفق المواعيد المتعاقد عليها دون تأخير، بالإضافة إلى الجودة العالية في تقديم مختلف الخدمات، وضمان الرفاهية التي تحرص المجموعة على توفيرها في جميع مشروعاتها.

وجذبت الأسعار المناسبة للوحدات السكنية في مشروع "نور" شرائح من كبيرة من المشترين، سواء بغرض الاستثمار أو البحث عن السكن الراقي، خاصة وأنه تُسَلَّم كاملة التشطيب. ويصل متوسط سعر المتر في "نور" إلى نحو 17 ألف جنيه وذلك لفترات السداد على 5 سنوات، ويرتفع إلى ٢٥ ألف جنيه في حالة السداد على ١٥ سنة، وهي نظم سداد مريحة يتم تطبيقها لأول مرة في السوق المصرية .



ما هي العوامل التي تساعد في تقديم "طلعت مصطفى" أسعاراً مناسبة ؟

ومن نقاط القوة المهمة لمجموعة طلعت مصطفى في السوق العقارية أنها تمتلك عدد من العوامل تساعدها في تقديم أسعاراً مناسبة، منها امتلاكها شركات مقاولات كبيرة تمكنها من التحكم في تكلفة الإنشاء، فضلا عن مشروعاتها من المدن المتكاملة، والتي تستطيع من خلالها التحكم بالأسعار مع وفورات الحجم الكبير، إلى جانب تقديم آجال سداد طويلة نظرا لقدراتها المالية الكبيرة، والتعاون مع البنوك، مستعينة بذلك بخبراتها وتاريخها الائتماني القوي لدي الجهاز المصرفي، الأمر الذي يمكنها من طرح الوحدات بأقساط مناسبة للعملاء وبمدد سداد يتم تطبيقها لأول مرة في مصر.