الرقابة المالية تلغى ترخيص هوم إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 51 لسنة 2021، والمتضمن في مادته الأولي "إلغاء ترخيص شركة هوم إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتم إعلان الشركة بقرار الوقف بالطريق القانوني.

كما قررت الهيئة، وقف شركة فينا انفست للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، بدءً من تاريخ 16 يونيو وحتى 15 يوليو عام 2021.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال ، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.