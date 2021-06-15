"التخطيط" و"التنظيم والإدارة" ينفذان برامج تدريبية للعاملين بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حمادة

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ عدة برامج تدريبية خاصة بالتخطيط الاستراتيجي والسياسات، وذلك في إطار قيام الجهاز بتنفيذ الحزمة الثالثة والخاصة بالبرامج التخصصية للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذه البرامج التدريبية تأتي في اطار حرص الحكومة على رفع قدرات وكفاءة الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لضمان جودة الخدمات التي يقدمونها، موضحة أن البرامج تهدف إلي رفع قدرات العاملين في وحدات التخطيط الاستراتيجي والسياسات في الجهاز الإدارى للدولة من خلال مناقشة عملية ومراحل إدارة استراتيجية الوحدة، ومراعاة ربط خطة الوحدة الاستراتيجية ببرنامج الحكومة، كما تتناول عرض مختصر حول الدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي والذي يعد المرجعية الرئيسية لعمل وحدات التخطيط الاستراتيجي بالدولة، كما يركز التدريب على أهمية ربط خطة الجهات مع برنامج الحكومة، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأشارت السعيد إلى أن عملية التخطيط الاستراتيجي تعد أحد أهم مكونات العملية الإدارية التي تنعكس بشكل مباشر على نجاح الوحدات المختلفة في تحقيق أهدافها والتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف الدولة، كما يساعد التخطيط الاستراتيجي على وضع أهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس، والتي تعد القاعدة الأساسية للتوجه لإعداد موازنة البرامج والأداء التي تسعى الدولة للعمل من خلالها، مشيرة إلى ترجمة تلك الأهداف إلى خطط عمل متكاملة ومترابطة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التخطيط الاستراتيجي يوفر المادة الأساسية لعملية المتابعة والتقييم مما يحقق مع الوقت قدرًا من النضج المؤسسي للوحدات المختلفة، ويقدم فرصة جيدة لاستخلاص الدروس المستفادة من البرامج والمشروعات، موضحة أنه يحسن كذلك من قدرة الوحدات المختلفة على التعامل مع التغيير، من خلال القراءة المستمرة للبيئة المحيطة وترجمة نتائج هذه القراءة إلى أهداف وبرامج وآليات عمل مستقبلية تتيح للدولة مواكبة كل ما هو جديد والتفاعل بكفاءة مع الفرص والتحديات.

ومن جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز :" إن الجهاز قام باستحداث وحدات للإدارة الاستراتيجية بكافة الوزارات في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018"، وتضم الوحدة المشار إليها عدة تقسيمات تنظيمية فرعية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك وفق قرار رئيس الجهاز رقم 86 لسنة 2019، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي الخاص بالتخطيط الاستراتيجي يستهدف الموظفين الذين يعملون بالإدارات المعنية في الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة.

وأضاف أن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل، حزمة برامج أساسية والتي تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وحزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.



خلال التدريب