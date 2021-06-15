اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 يونيو 2021 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. البطاطس بين 1.5-4 جنيهات

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 12:30 م
أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. البطاطس بين 1.5-4 جنيهات أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-6 - 2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وقال حسن الفيومي تاجر خضروات إن أسعار الخضروات مستقرة منذ اكثر من شهر تقريبا، مشيرا إلى أن زيادة المعروض تؤدي إلى انخفاض السعر، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 1.5-3 جنيها، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضربين  3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار البطاطس 1.5-4 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم بين 9-15 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.


اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. الطماطم بين 1.5-3 جنيهات للكيلو

الإثنين، 14 يونيو 2021 12:32 م

249 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية

الإثنين، 14 يونيو 2021 12:19 م

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 14 يونيو 2021 12:04 م

اتحاد الغرف التجارية: توافر السلع وزيادة الإنتاج أدى لانخفاض سعر الخضروات والأسماك

السبت، 12 يونيو 2021 03:30 م

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. البصل 1.5-3.5 جنيه للكيلو

السبت، 12 يونيو 2021 12:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة