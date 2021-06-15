أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. البطاطس بين 1.5-4 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-6 - 2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وقال حسن الفيومي تاجر خضروات إن أسعار الخضروات مستقرة منذ اكثر من شهر تقريبا، مشيرا إلى أن زيادة المعروض تؤدي إلى انخفاض السعر، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 1.5-3 جنيها، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضربين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار البطاطس 1.5-4 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم بين 9-15 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.