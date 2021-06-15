أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-6-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، دلتا للإنشاء والتعمير، بلتون المالية القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، غاز مصر، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مستشفى النزهة الدولى، العبور للاستثمار العقارى، العامة لاستصلاح الأراضي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، دلتا للإنشاء والتعمير، بلتون المالية القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، غاز مصر، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مستشفى النزهة الدولى، العبور للاستثمار العقارى، العامة لاستصلاح الأراضي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.86%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.74%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 440.4 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 440.4 ألف جنيه، 5.7 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12386 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.735 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 68.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 25.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 10.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 14.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.13%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.20%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 27.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.72%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.578 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.47%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.113 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%.