ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين مدفوعًا بصعود أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 731 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 634.964 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 12442 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3864 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.