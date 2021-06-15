أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. المركزى للإحصاء: 13.3% انخفاض فى واردات مصر

كتب – إسلام سعيد

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات مصر بنسبة 13.3 % من التجمعات الدولية، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية.

13.3 % انخفاض فى واردات مصر من التجمعات الدولية عام 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2020 ومن أهـم مؤشراتها، التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهى تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح، أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 28 مليــار دولار عام 2020 مقابـل 30 مليار دولار عـام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 6.4٪. وجاءت صــادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيـث بلغـت قيمتهـا 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1مليار دولار عــام 2019 بنسبــة انخفاض قدره 3.5٪، يليهـا تجمع الأسكـوا حيث بلغ إجمالى قيمــة الصـادرات 8 مليــار دولار عام 2020 مقابـل 8.4 مليـار دولار عــام 2019 بنسبـة انخفاض قدره 4.1٪.

إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، حيث ستكون باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو المقبل إلى دولتي السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصةً وأنه من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين.

وقالت الوزيرة إن هذا التوجه يأتي في اطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الافريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب افريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ إلى أسواق وسط وغرب إفريقيا، شارك في فعاليات المنتدى السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية وعدد من سفراء الدول الافريقية ورؤساء المجالس التصديرية.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12386 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.

التخطيط: الحكومة تستهدف 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلةً في شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في فعاليات الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في جلسة بعنوان "محركات الاقتصاد الأخضر".

وخلال الجلسة أوضح شريف داود أن المشروعات الخضراء تمثّل نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.

وأضاف داود، أن المشروعات الخضراء تركز على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تعمل على إعداد التقرير الوطني الأول حول تمويل التنمية المستدامة، وكذا التعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لحصر الجهود الوطنية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والوقوف على الفرص والتحديات في هذا الإطار.

وأشار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى سعي الحكومة المصرية لصياغة استراتيجية واضحة خاصة بتمويل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.

تباين بورصات الخليج

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.75% خاسرًا 82.18 نقطة ليغلق عند مستوى 10831.38 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.17% خاسراً 18.26 نقطة ليغلق عند مستوى 10792.97 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.05% رابحًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2869.49 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.07% رابحًا 4.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6740.679 نقطة، وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.