عبد الحميد أبو موسى: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية الفترة المقبلة

كتب إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفى

أعلن عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصرى ب مجلس الأعمال المصري السعودي ، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس مع الدخول في تكامل صناعي مشترك لخلق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل مشتركة لشباب البلدين.

وأضاف خلال مجلس الأعمال المصرى السعودى، نسعى إلى الدخول وتدشين مشروعات مشتركة وتنمية آليات متعددة الوسائط، وتيسير دخول المنتجات السعودية إلى مصر ومنها إلى سوق إفريقيا، كما أننا نسعى لإنشاء شركة متخصصة لتدريب العمالة المصرية الوافدة للسعودية.

وأضاف موسى أن المجلس يسعى الى وضع بنية قانونية قوية لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين مع العمل على تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال في البلدين في كافة الاتجاهات.

وأكد أن المجلس منذ إنشاءه عمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية وتشجيع إقامة المشروعات المشتروكة ذات العائد الاقتصادي، وتشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك اهتمام خاص من رجال الاعمال بدعم المجلس.

وقال إنه بالرغم من جائحة كورونا والتى أثرت على العالم فان حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي 5.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول المستثمرة في مصر باجمالي 6225 شركة باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.