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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 14-6-2021

الإثنين، 14 يونيو 2021 03:27 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 14-6-2021 الذهب والعملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 14-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.54 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو، ويسجل 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى، و1ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
 

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.54 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
 

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني.
 

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.
 

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
 
 
أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 223.67 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.67 ريال بما يعادل  59.64$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 205.03 ريال  بما يعادل  54.67$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.72 ريال  بما يعادل  52.19$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.76 ريال  بما يعادل  44.73$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.48 ريال  بما يعادل  34.79$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.28 ريال بما يعادل  29.82$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,956 ريال بما يعادل  1,855$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,566 ريال بما يعادل 417.51$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,671 ريال بما يعادل 59,643$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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