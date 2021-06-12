غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى "الإخلاص والعروبة"

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارع الإخلاص وشارع العروبة بالإتجاهين، مما يستلزم تنفيذ غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارع الإخلاص وشارع العروبة فى الاتجاهين لمدة 10 أيام، والذى بدأ أمس الجمعة الموافق 11/6/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 20/6/2021 دون تعطيل الحركة المرورية .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.