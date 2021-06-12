رئيسا وزراء كندا وبريطانيا يشددان على أهمية الوصول الفعال والعادل للقاحات

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شدد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، ونظيره البريطاني، بوريس جونسون، خلال لقائهما على هامش قمة قادة مجموعة السبع الصناعية الكبري في مدينة كورنول جنوب غرب بريطانيا على أهمية الوصول الفعال والعادل للقاحات في جميع أنحاء العالم لإنهاء الجائحة إلى الأبد.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي أن مباحثات الزعيمين شملت تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يفيد الجميع وينمي الطبقة الوسطى، وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما ناقش الزعيمان اتخاذ إجراءات جريئة بشأن تغير المناخ.

كما تطرق النقاش الواسع النطاق بين الزعيمين إلى عدد من السياسة الخارجية والقضايا العالمية.

وأوضح البيان أن المناقشات تطرقت أيضا إلى العلاقات العميقة التي توحد كندا والمملكة المتحدة، بما في ذلك التجارة التي تفيد العمال والشركات على جانبي المحيط الأطلسي.

ورحب رئيس الوزراء الكندي بإطلاق عملية انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ..

واتفقا على مضاعفة جهودهما لتأمين اتفاقية تجارة حرة شاملة بين كندا والمملكة المتحدة، بهدف إطلاق العنان والفرص الهائلة الموجودة لكلا البلدين.