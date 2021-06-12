السيطرة على حريق صيدلية فى مدينة شربين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل في صيدلية بشارع السلك بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية أمام موقف المنصورة الشرقي بعد اشتعال النيران فى الصيدلية بالكامل.



جانب من الحريق

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بنشوب حريق هائل بإحدى الصيدليات بمدينة شربين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني، وبالفحص تبين أن الصيدلية، بشارع السلك ببندر شربين، وتم السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي بالأجهزة الكهربائية بالصيدليات ادي إلى احتراق كمية كبيرة من الأدوية وجاري حصر الأضرار، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.