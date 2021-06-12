اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السفارة الأمريكية في أفغانستان تعلق عمليات التأشيرات بسبب فيروس كورونا

السبت، 12 يونيو 2021 12:00 ص
السفارة الأمريكية في أفغانستان تعلق عمليات التأشيرات بسبب فيروس كورونا القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأفغانية (كابول)، تعليق عمليات التأشيرات بسبب الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا في أفغانستان.

ونشرت السفارة الأمريكية بيانًا صحفيًا، أعلنت خلاله إغلاق القسم القنصلي بسبب زيادة تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان اعتبارا من 13 يونيو الجاري، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيانها،: "نشعر بالحزن لسماع وفاة الأفغان الذين توفوا بسبب فيروس كورونا مؤخرًا، ونحزن أيضًا على وفاة أحد زملائنا في السفارة".

كما أعلنت السفارة أيضا أنه سيتم الاتصال مباشرة بأولئك الذين حصلوا على مواعيد تأشيرة من القسم القنصلي وستتم إعادة جدولتهم مع استئناف العمليات.

ومع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، أصبح المترجمون الفوريون والموظفون المحليون الذين ساعدوا البعثات العسكرية الأجنبية في أفغانستان أكثر قلقًا بشأن أمنهم.

ووفقا لقانون الولايات المتحدة، سيتم الاعتراف بأي شخص يعمل مع حكومة الولايات المتحدة لمدة 24 شهرا على الأقل باعتباره مؤهلاً للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية

 


السفارة الأمريكية في أفغانستان

أفغانستان

كورونا

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