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الأوقاف تحيل المتسبب فى واقعة لافتة افتتاح دورة مياه مسجد بقنا للتحقيق

السبت، 12 يونيو 2021 12:01 ص
الأوقاف تحيل المتسبب فى واقعة لافتة افتتاح دورة مياه مسجد بقنا للتحقيق وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن - صابر سعيد

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فتحت وزارة الأوقاف، تحقيقا موسعا في واقعة تعليق لافتة افتتاح دورة مياه مسجد الرحمة بـ"ساحل دراو" التابع لمركز نقادة بمحافظة قنا، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل.

وأكد مصدر فى وزارة الأوقاف، أنه تم إحالة المتسبب فى الواقعة للتحقيق فورا، ورفع اللوحة وتعديلها على الفور.

وكانت لافتة لافتتاح دورة مياه مسجد فى محافظة قنا أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على هامش افتتاح أربعة مساجد فى محافظة قنا  أمس الجمعة وهى: "الرحمة – ساحل دراو- نقادة، والعتيق – دشنا – طريق مصر أسوان، أبو بكر الصديق – قرية أبو عموري – نجع حمادي".

كما فتحت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، تحقيقًا عاجلًا بشأن الصورة المتداولة والتي تسببت في حالة من الجدل علي موقع التواصل الاجتماعي، حول لوحة حجر افتتاح دورة مياه مسجد الرحمة بساحل دراو في قنا، وسببت حالة من الاستياء بين رواد السوشيال ميديا.

ومن جانبه قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن الصورة قديمة، تريد إثارة السخرية، وأن هذا المسجد تم فيه عمل دورات مياه وإعادة وتأهيل صيانة المسجد بالكامل بتكلفة 300 ألف جنيه.

 


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