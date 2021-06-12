ارتفاع ضحايا حادث موكب الزفاف بالبحيرة لـ4 أشخاص بعد وفاة فتاة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب الزفاف الذى وقع الشهر الماضى على طريق دمنهور – المحمودية، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، وذلك بعد وفاة "ن. م. ا"، التى تبلغ من العمر 18 عاما متأثرة بإصابتها ليرتفع ضحايا الحادث إلى 4 أشخاص منهم 3 أشقاء.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وملاكى بالطريق الدولي بمركز دمنهور، وذلك أثناء سير موكب زفاف عروسين.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وهم: "أحمد .ا. ال، " 19 سنة و"مصطفى م.ا، " 12 سنة وشقيقة يوسف 16 سنة مقيمين بمدينة المحمودية، وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المعهد الطبى القومى بدمنهور لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ونقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.