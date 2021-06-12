إطلاق حملة طرق الأبواب بالمحافظات للتوعية بخطورة الختان.. تعرف عليها

كتب J محمود راغب

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم السبت 12 يونيو 2021 فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، فى اطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، بجميع محافظات الجمهورية .

تهدف الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى أبريل الماضى، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وسيقوم بتوصيل هذه الرسائل للأهالى فى القرى والنجوع رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقا على رسائل الحملة.