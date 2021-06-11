7 معلومات عن تفاصيل استغلال أصول قطاع الأعمال العام

قدرت وزارة قطاع الأعمال العام ما تملكه من أصول بقيمة 131 مليار جنيه، تزامنا مع بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية ، تعرف على تفاصيل استغلال أصول للشركات فى 7 معلومات
1- تبلغ الأصول التى تم حصرها فى قطاع الأعمال العام نحو 131 مليار جنيه.
2- تم الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة وعددها 250 قطعة أرض بمساحة 20 مليون متر.
3- تم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي وتم الشراكة على بعضها.
4- تم عمل رفع مساحي لـ32 قطعة أرض، وتم بالفعل تغيير النشاط لـ 16 قطعة أرض مساحتها 3.2 مليون متر من صناعى إلى سكني وتجاري تابعة القابضة المعدنية.
5- تم استغلال جزء من أراضى شركات القطن والغزل من إجمالى 1.2 مليون متر.
6- تم الانتهاء من تحويل تخصيص عدد 34 قطعة أرض مملوكة للقابضة الكيماوية، وسداد 9.2 مليار ديون للبترول بأراضي.
7- تم مبادلة جزء من الأراضى بديون لصالح البترول وبنك الاستثمار والتأمينات والبنوك ،نحو 33 مليار جنيه .
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