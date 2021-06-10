غرفة الأثاث توقع مذكرة تفاهم مع الشركة التجارية تأمين واردات الصناعة من الأخشاب

كتب إسلام سعيد

وقع من جانب الغرفة المهندس أحمد حلمي وعن الشركة التجارية للاخشاب المهندس محمود أبو جبل السقا.

ومن جانبه أشاد رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المهندس أحمد حلمي بمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التعاون مع الشركة التجارية للاخشاب، بهدف تأمين واردات مصر من الأخشاب، في ظل تناقص المعروض عالميا من خام الأخشاب، مع زيادة الطلب عليه نتيجة الإنشاءات، ما تسبب في فجوة كبيرة بين العرض والطلب ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأخشاب في مصر.

وأوضح أن التعاون مع الشركة التجارية للاخشاب يهدف إلي قدرة الشركة، لما لها من اسم كبير في هذه التجارة، في توفير خام الأخشاب والمسطحات بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وأكثر تنافسية للسوق المصري، وذلك بهدف تأمين واردات الأخشاب لصناعة الأثاث في مصر، خاصة انها صناعة مرتبطة ارتباط مباشر بحجم الإنشاءات وحركة التعمير التي تشهدها مصر.

وأشار حلمي إلي أنه كغرفة واتحاد صناعات نتحرك بشكل قوي ومباشر في كل المسارات بهدف سد الفجوة بين المطلوب والمعروض من خام الأخشاب، سواء كن خلال خطة قصيرة أو أخري طويلة كتعاون مع الشركة لخدمة الصانع المصري.

وارتفعت صادرات الأثاث خلال الـ4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 86.569 مليون دولار مقابل 67.283 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع 29%.

وحققت الصادرات أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 98% لتبلغ 17.361مليون دولار في مقابل 8.764 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.