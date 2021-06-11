5 خطوات تعالج آثار الشمس على البشرة فى الصيف.. اعرف التفاصيل

كتبت سماح لبيب

أشعة الشمس رغم فوائدها إلا أن لها أضرارا بسبب الأشعة فوق البنفسيجية التى تضر فى المقام الأول بشرة الوجه ، حيث أن الأشعة البنفسجية تسبب التهابات شديدة فى البشرة ودوائر حمراء بالاضافة إلى بقع بنيه قد تستغرق مدة زمنية طويلة فى علاجها .

وذكر موقع " health line " الطبى إن الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس على البشرة كثيرة ولها عدد من الأشكال، وأبرزها وجود اسمرار على البشرة ودوائر ملونة مثل التينيا، بالإضافة إلى الهالات السوداء أسفل العين.



اشعة الشمس

وأضاف التقرير الطبى على الموقع ، أن الخطوات الأولى لعلاج آثار الشمس هى:

1- البدء فى استخدام كريمات وقاية لأشعة الشمس ذات درجات حماية مرتفعة .

2- استخدام الكريمات التى تحتوى على فيتامين " k" .

3- استخدام الكريمات المرطبة والمغذية حول منطقة العين .

4- جلسات التقشير الكيميائى لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد والتى تضررت من أشعة الشمس.

5- استخدام بعض تقنيات الليزر فى بعض الحالات .

وأوضح التقرير الطبى المنشور، أن مناطق الظل تؤثر أيضا على البشرة فى فترة الذروة لأن الأشعة فوق البنفسيجية تخترق الظل وتسبب اسمرار للبشرة، ولابد من الابتعاد تماما عن وقت الذروة خلال الفترة من 10 صباحا وحتى 2 ظهرا، التى تنتشر فيها الأشعة فوق البنفسجية الضارة التى تسبب الشيخوخة وانتشار التجاعيد.

وأشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن أشعة UVA تخترق الطبقات الأعمق من البشرة وهي تحفز إنتاج الذرات الحرة التى تسبب الإجهاد التأكسدى وقد تسبب تلف الحمض النووي بشكل غير مباشر تعمل الذرات الحرة على تغيير الحمض النووي مع مرور الوقت). وترتبط أشعة UVA عامة ب التشيخ الضوئي أو شيخوخة البشرة المبكرة بفعل الشمس ، بالاضافة إلى حساسيات الشمس مثل التهاب الجلد التحسسي متعدد الأشكال المرضي.