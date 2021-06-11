وزير خارجية بريطانيا: لندن لا تؤيد "دبلوماسية اللقاحات"

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق تجاه احتمال أن تستخدم الصين وروسيا اللقاحات مقابل تعزيز نفوذهما بأجزاء من العالم، قال راب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية : "ما من شك أن شيئاً من هذا القبيل يحدث، ونحن لا ندعم دبلوماسية اللقاحات، ناهيك عن الابتزاز".



وقال في كلمة على هامش قمة مجموعة السبع في كورنوول بإنجلترا: "نعتقد أن لدينا مهمة أخلاقية لكن أمامنا أيضاً فائدة راسخة قوية في أن يتلقى الناس على مستوى العالم التطعيم".



وتابع قائلاً: "نعتقد أن من المسؤولية الترويج للقاحات التي أجازت منظمة الصحة العالمية توزيعها".



وأضاف: "لكن هذا عمل جماعي، ونريد من دول مثل الصين وروسيا أن تتعاون في معالجة المشكلات الناجمة عن الجائحة إلى جانب قضايا تغير المناخ وكذلك احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي".



ويتوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن توافق مجموعة السبع خلال قمتها على التبرع بلقاحات واقية من "كوفيد-19" بقيمة مليار دولار للدول الأفقر والمساعدة في تطعيم سكان العالم بحلول نهاية العام المقبل. وتعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بجرعات قيمتها 500 مليون دولار دون شروط.