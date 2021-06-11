اليوم السابع
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وزارة قطاع الأعمال تتولى تنفيذ منظومة تجارة القطن بالمحافظات.. اقرأ التفاصيل

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:46 م
وزارة قطاع الأعمال تتولى تنفيذ منظومة تجارة القطن بالمحافظات.. اقرأ التفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية للقطن
كتب عبد الحليم سالم

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انعقدت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، اللجنة الوزارية للقطن والتى تضم فى عضويتها وزير قطاع الأعمال، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
 
وناقشت اللجنة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، في اجتماعها الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر فى كافة المحافظات بداية من الموسم 2022/2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذها وكذلك اللجنة الوزارية للقطن لاستكمال تحقيق أهداف المنظومة، خاصة فى ظل اقبال كل من التجار من القطاع الخاص والمزارعين على التعامل مع المنظومة خلال المواسم السابقة.
 
وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ المنظومة فى كل المحافظات خلال موسم 2022/2021 ، بواسطة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك استكمالًا لما تم في التطبيق التجريبي للمنظومة خلال العامين السابقين، على أن يتم التنفيذ في الموسم 2023/2022 من خلال إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

لجنة القطن

منظومة تجارة القطن

الشركة القابضة للقطن

وزارة قطاع الاعمال

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